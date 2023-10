Peste 60 dintre beneficiari au fost reintegrati in societateAsociatia Serviciul de Ajutor Maltez in Romania Filiala Sfantu Gheorghe a sarbatorit marti, 10 octombrie, 10 ani de cand a preluat azilul de noapte pentru persoane fara adapost din Sfantu Gheorghe. In aceasta perioada, organizatia a gazduit 262 de persoane si a reusit sa reintegreze in societate 63 de beneficiari. Cu o echipa de 9 angajati, printre care se numara un psiholog, un medic si un asistent social, azilul de noapte ofera in ... citeste toata stirea