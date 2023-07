In urma afisarii notelor finale rata de promovare a examenului in judet este de 67,93%Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) a transmis, printr-un comunicat de presa, o serie de date despre prima sesiune a bacalaureatului din acest an, dupa ce, notele finale, de dupa contestatii, au fost publicate, vineri, de Ministerul Educatiei. La nivelul judetului Covasna, au fost inregistrate 428 de contestatii depuse de absolventii de liceu care au fost nemultumiti de notele lor. Din acest numar, 238 au ... citeste toata stirea