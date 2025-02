Bacau: Tanar din Covasna, arestat dupa ce ar fi furat 65.000 lei din casa unei batrane

Un tanar in varsta de 21 ani, din judetul Covasna, a fost arestat la domiciliu dupa ce ar fi furat din casa unei batrane, din localitatea Brusturoasa, suma de 65.000 lei, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.Politistii au efectuat o perchezitie la locuinta acestuia, in urma careia au gasit telefoane mobile precum si sume de bani in lei si zloti."In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca tanarul de 21 ani ar fi sustras ... citește toată știrea