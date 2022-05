Balul Portului Popular de la Bradet revine dupa doi ani de pandemie!

Balul Portului Popular de la Bradet, eveniment devenit deja traditie in zona Intorsurii Buzaului, se organizeaza din nou, dupa doi ani de pandemie. Toti cei care isi doresc sa petreaca in stil autentic romanesc pot merge sambata, 7 mai, la Caminul Cultural de la Bradet, insa inainte trebuie sa isi faca rezervare. Biletul costa, la fel ca in anii trecuti, 10 lei. "Dansul si buna dispozitie sunt obligatorii", au anuntat organizatorii.Ca in fiecare an, pentru a putea participa la bal, oamenii ... citeste toata stirea