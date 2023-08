Reabilitarea podului din strada Gabor Aron din municipiul Sfantu Gheorghe trebuia inceputa in aceasta vara, insa firma constructoare a solicitat inchiderea totala a traficului pe o perioada de minimum trei luni. In aceste conditii, autoritatile locale au decis ca lucrarile sa aiba loc in doua etape. Prima, cea a inlocuirii balustradelor, va avea loc in urmatoarele luni.In ceea ce priveste a doua etapa, se cauta solutii mai bune, fie de modernizare, fie de schimbare a podului, cu totul. Insa, ... citeste toata stirea