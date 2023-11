Un barbat, cetatean strain, dar care locuia in judetul Covasna, a fost arestat si este cercetat pentru pornografie infantila si tentativa la trafic de minori. Printre altele, in urma perchezitiilor, oamenii legii au gasit pe dispozitivele lui peste 280.000 de materiale pornografice cu minori, fotografii si video. Ba mai mult, ar fi incercat sa ofere familiei unei fete de 14 ani bani in schimbul acesteia.Se pare ca barbatul nu este la prima fapta, ci a fost condamnat pentru fapte similare si ... citeste toata stirea