Update (2): Reprezentantii jandarmeriei Covasna spun ca nu se poate spune daca este vorba despre acelasi urs care a mai atacat si in trecut, in aceeasi zona."Nu putem sti daca este vorba despre acelasi urs. Dar in ultima perioada, in aceasta zona, am mai avut interventii de alungare a ursilor ca urmare a apelurilor primite prin numarul de urgenta 112", a declarat, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, purtatoarea de cuvant a institutiei.Update: La fata locului au intervenit si ... citeste toata stirea