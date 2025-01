Barbat cautat de autoritatile belgiene pentru furt calificat, identificat in Sfantu Gheorghe

Politistii din cadrul Biroului Rutier Sfantu Gheorghe au oprit pentru control, vineri, 10 ianuarie, pe raza municipiului Sfantu Gheorghe, un barbat de 41 de ani, domiciliat in judetul Ilfov. In timpul verificarilor, acesta a incercat sa induca in eroare autoritatile si a oferit datele unei alte persoane. Totusi, investigatiile au aratat faptul ca barbatul era cautat in baza unui mandat european de arestare, emis de autoritatile belgiene pentru savarsirea infractiunii de furt calificat."Astazi, ... citește toată știrea