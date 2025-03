Barbat cautat de autoritatile germane pentru evaziune fiscala, prins in orasul Covasna

Un barbat de 43 de ani, urmarit international pentru evaziune fiscala, a fost prins vineri, 14 martie, in orasul Covasna, in cadrul unei actiuni desfasurate de politistii locali. Autoritatile germane au emis un mandat european de arestare pe numele sau, iar in urma capturarii, acesta a fost predat politistilor de la Serviciul de Investigatii Criminale."Vineri, 14 martie, politistii din cadrul Politiei Statiunii Covasna au desfasurat o actiune pe raza orasului Covasna, in urma careia ... citește toată știrea