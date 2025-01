Barbat cercetat penal dupa ce a condus, fara permis si beat, un utilaj agricol fara placute de inmatriculare

Un barbat din Bodoc a fost prins sambata, 25 ianuarie, in Zalan, la volanul unui utilaj agricol fara placute de inmatriculare, fara permis de conducere si cu o alcoolemie de 1,06 mg/l in aerul expirat. Mai mult, acesta a refuzat prelevarea de probe biologice."Politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe au oprit pentru control un utilaj agricol care circula in localitatea Zalan, fara placute de inmatriculare sau inregistrare.Conducatorul vehiculului, un barbat de 44 de ani din ... citește toată știrea