Barbat cu mandat european de arestare, gasit de politisti in Sfantu Gheorghe

Barbatul in varsta de 44 de ani din Vaslui, care avea emis pe numele lui un mandat european de arestare pentru infractiuni de violenta in familie, a fost gasit marti, 19 noiembrie, in municipiul Sfantu Gheorghe, de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Covasna in colaborare cu politistii de la urmariri din Brasov."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Covasna, in colaborare cu politistii de la urmariri din Brasov, au identificat un barbat de 44 ani, din ... citește toată știrea