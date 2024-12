Barbat cu permisul suspendat, prins la volan in Ghelinta

Un barbat de 35 de ani, cu permisul suspendat, a fost prins la volan vineri, 6 decembrie, in localitatea Ghelinta, de catre politistii din Targu Secuiesc."Vineri seara, politistii Sectiei de Politie Rurala Targu Secuiesc au oprit pentru control un autoturism care circula pe DJ 121F, in localitatea Ghelinta. In urma verificarilor, s-a constatat ca soferul, un barbat de 35 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat, ca urmare a unor abateri anterioare", a transmis IPJ Covasna.In acest caz, ... citește toată știrea