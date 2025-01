Barbat cu permisul suspendat, prins la volan, in Reci

Un barbat de 47 de ani din Targu Secuiesc, cu permisul suspendat, a fost prins la volan duminica, 26 ianuarie, in localitatea Reci.In urma controlului, politistii au constatat ca barbatul avea permisul suspendat pentru abateri anterioare."Politistii Biroului Rutier Sfantu Gheorghe, aflati in cadrul unei actiuni de monitorizare si control al traficului in localitatea Reci, au oprit pentru ... citește toată știrea