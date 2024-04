Barbat dat in urmarire la nivelul UE pentru trafic de persoane si droguri, prins de politisti la Targu Secuiesc

Un barbat de 28 de ani pe numele caruia a fost emis de catre autoritatile franceze un mandat european de arestare, fiind acuzat de trafic de persoane si trafic de droguri, a fost prins miercuri dimineata in Targu Secuiesc. El a putut fi identificat cu ajutorul aplicatiei eDAC, transmit politistii covasneni.Politistii l-au prins pe barbat in timpul unei actiuni de control."In dimineata zilei de 10 aprilie, in jurul orei 07:30, un echipaj al Politiei Municipiului Targu Secuiesc, desfasurand ... citește toată știrea