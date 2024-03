Barbat de 55 de ani din judetul Covasna, retinut de politistii din Buzau pentru ucidere din culpa si alte trei infractiuni

Un barbat de 55 de ani din judetul Covasna a fost retinut joi de politistii din judetul Buzau. El este acuzat de ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate si securitate in munca, fals in inscrisuri si instigare la fals in inscrisuri. In calitate de administrator al unei firmei, nu a semnalizat asa cum cere legea un santier in lucru, precizeaza politia, iar un barbat de 36 de ani, tot din judetul Covasna, a murit.Lucrarile pe care firma covasneanului de 55 de ani le facea erau ... citește toată știrea