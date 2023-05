Un barbat a fost transportat la spital, cu multiple rani, dupa ce vineri, in jurul orei pranzului, a fost atacat de un urs in localitatea Crasna, sat care apartine de Sita Buzaului. Autoritatile locale spun ca locuitorii sunt inca in pericol, pentru ca animalul poate reveni oricand."S-a intamplat ieri, in jurul orei 14:00, la aproximativ 100 de metri de intravilanul localitatii. Persoana a sunat la 112. Am trimis viceprimarul care a fost de fata cand au luat victima. A fost transportat la ... citeste toata stirea