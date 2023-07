Politistii din cadrul Politiei Statiunii Covasna au primit duminica, 16 iulie, o sesizare referitoare la un accident rutier produs pe strada Mihai Eminescu. Un barbat in varsta de 35 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Mihai Eminescu, a efectuat o manevra de mers inapoi si a intrat in coliziune cu un motociclu electric, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 81 de ani."In data de 16 iulie 2023, in jurul orei 17:40, politistii din cadrul Politiei Statiunii Covasna ... citeste toata stirea