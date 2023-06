Un barbat in varsta de 69 de ani a fost gasit decedat, sambata, 17 iunie, la o ferma din zona Sugas Bai, in urma unui apel la numarul de urgenta 112, efectuat de catre un alt angajat. Potrivit informatiilor preliminare furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna, nu exista suspiciuni privind savarsirea vreunei infractiuni, deoarece barbatul era cunoscut cu afectiuni medicale.Apelul la 112 a fost efectuat sambata, in jurul orei 18:00. Pentru ca nu ... citeste toata stirea