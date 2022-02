Barbat decedat intr-un incendiu, la Ojdula

Un barbat in varsta de 65 de ani si-a pierdut viata dupa ce rulota in care se afla a fost mistuita de flacari. Incendiul a avut loc in localitatea Ojdula."In data de 07.02.2022, in jurul orei 13:00, pompierii din cadrul Sectiei de pompieri Tg. Secuiesc au intervenit pentru stingerea unui incendiu in loc. Ojdula, izbucnit la o rulota, cu 1 ASAS si 1 SMURD/ 9 subofiteri. Au ars rulota confectionata din placi din fibre de lemn in totalitate si ... citeste toata stirea