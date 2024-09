Barbat din Batani, acuzat de omor dupa ce si-a incendiat mama, trimis in judecata

Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna a trimis in judecata un barbat din Batani, care este acuzat, printre altele, de violenta in familie in forma omorului calificat, dupa ce si-a incendiat mama. Femeia a murit dupa o luna, din cauza arsurilor suferite.Cazul adus in atentia publica de anchetatori a avut loc in mai."S-a retinut ca, in data de 18.05.2024, in jurul orei 23:30, inculpatul a stropit cu un amestec de benzina-ulei curtea comuna si usa de intrare in imobilul din com. Batani, jud. ... citește toată știrea