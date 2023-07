Politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au fost alertati prin apel de urgenta, vineri, 14 iulie, cu privire la un incident de violenta in familie, in care un copil a fost agresat fizic de concubinul mamei sale, la domiciliul lor din satul Bradet. La fata locului, politistii au gasit un baiat in varsta de 8 ani cu semne evidente de agresiune. Dupa investigatii, s-a stabilit ca atat el, cat si fratele sau, in varsta de 6 ani, au fost agresati de concubinul mamei lor, in varsta ... citeste toata stirea