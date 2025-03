Barbat din Chilieni dat disparut dupa ce ar fi plecat cu avionul din Danemarca spre casa si nu a mai putut fi contactat

Un barbat din Chilieni se afla vineri, 21 martie, la aeroportul Dania din Copenhaga. Acesta ar fi trebuit sa ajunga pe aeroportul din Bucuresti sambata, 22 martie, in jurul orei 1:35, insa nu s-a mai putut lua legatura cu acesta, iar barbatul nu s-a mai intors acasa."In data de 22.03.2025, orele 14:45, lucratorii din cadrul BIC Sf. Gheorghe au fost sesizati de catre B.E. despre faptul ca in data de 21.03.2025, in jurul orelor 14.30, numitul B E Jr., in varsta de 38 ani, a plecat voluntar de ... citește toată știrea