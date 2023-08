Barbatul in varsta de 56 de ani din Covasna, cautat pentru fapte de violenta, a fost gasit la Constanta. Este cercetat pentru omor. Acesta este acuzat ca i-a taiat gatul victimei sale, un barbat, in urma unui conflict spontan. Pe numele inculpatului a fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile, a informat luni Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna.Omorul a avut loc in 16 august, intr-o locuinta din orasul Covasna, potrivit anchetatorilor."Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire ... citeste toata stirea