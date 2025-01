Barbat din Sfantu Gheorghe, cercetat pentru incalcarea ordinului de protectie

Politistii din Sfantu Gheorghe au intervenit miercuri, 8 ianuarie, pentru a gestiona o incalcare a unui ordin de protectie, in urma unei sesizari. Un barbat in varsta de 39 de ani s-a apropiat la mai putin de 100 de metri de concubina sa, in ciuda interdictiei impuse de Judecatoria Sfantu Gheorghe.Ordinul a fost emis in urma unor incidente de violenta domestica."Miercuri dupa-amiaza, 8 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au intervenit in urma unei sesizari ... citește toată știrea