Barbat fara permis prins baut la volan, in Intorsura Buzaului, dupa ce a condus pe contrasens

Politistii din Intorsura Buzaului au prins marti seara la volanul unei masini un barbat care se afla in stare de ebrietate. Acesta, in varsta de 59 de ani, nu detinea permis de conducere, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna."La data de 6 decembrie a.c, in jurul orei 23.30, politistii Politiei Orasului Intorsura Buzaului au oprit in trafic pe raza localitatii Bradet un autoturism condus de un barbat de 59 ani care circula sinuos si pe contrasens. Conducatorul auto a fost ... citeste toata stirea