Barbat fara permis prins la volan cu o alcoolemie de 0,47 mg/l, in Marcus

Politistii au depistat un sofer din Dobarlau, cu o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat si care nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a intamplat marti, 11 februarie, pe drumul comunal 15A, in localitatea Marcus."Pe drumul comunal 15A, in localitatea Marcus, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat din Dobarlau.In urma testarii cu ... citește toată știrea