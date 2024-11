Barbat fara permis si cu o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat, retinut de politisti

Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins la volan fara permis de conducere si cu o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat. S-a intamplat in timpul unei actiuni de control desfasurata de politistii Sectiei de Politie Rurala Covasna.Barbatul a fost oprit vineri seara, in Zagon."In seara zilei de vineri, 1 noiembrie 2024, politistii Sectiei de Politie Rurala Covasna au depistat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului, care circula pe raza localitatii Zagon. Barbatul, ... citește toată știrea