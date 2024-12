Barbat retinut pentru incalcarea unui ordin de protectie, in Barcani

Un barbat in varsta de 45 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a incalcat un ordin de protectie emis de Judecatoria Brasov. Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de 16 decembrie, cand politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Intorsura Buzaului au fost alertati in urma unei sesizari privind un scandal la o locuinta din localitatea Barcani.Ordinul fusese emis in urma unor incidente anterioare de violenta domestica."In dupa-amiaza zilei de 16 decembrie, politistii din ... citește toată știrea