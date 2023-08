Barbatul din Belin, care este cioban la o stana din localitate, si a fost atacat de urs la finalul lunii iulie, a iesit din spital. El continua insa un tratament. Pe de alta parte, ursul care a atacat nu si-a mai facut aparitia in zona, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, viceprimarul cu atributii de primar din Belin, Ferencz Zoltan.Autoritatile spun ca nu stiu ce s-a intamplat cu ursul."Ursul nu a mai aparut in zona. Nu stim daca a plecat in alta parte, habar nu avem. ... citeste toata stirea