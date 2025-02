Barbatul prins in flagrant pentru camata in parcarea unui supermarket din Sfantu Gheorghe a fost arestat preventiv

Camatarul care a fost prins in flagrant, joia trecuta, in timp ce primea suma de 15.000 de lei, in parcarea unui supermarket din Sfantu Gheorghe, a fost arestat preventiv miercuri, 12 februarie, pentru 30 de zile.Initial judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sfantu Gheorghe a dispus plasarea barbatului sub control judiciar pentru 60 de zile, insa unitatea de parchet a facut contestatie pentru masura luata. Astfel astazi, 12 februarie s-a impus arestarea preventiva."La ... citește toată știrea