Barcanenii isi vor putea schimba cartile de identitate la ei in comuna

In cea mai recenta sedinta de Consiliu Local din Barcani pe Ordinea de Zi s-a aflat proiectul de hotarare "privind infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Barcani". Proiectul a fost aprobat in unanimitate de alesii locali, iar primarul, Nicolae Pastor, care l-a initiat, spune ca isi doreste astfel sa vina in ajutorul cetatenilor."Momentan suntem la stadiul de avize... Dureaza destul de mult pana il vom infiinta (probabil peste 6-7 luni). Vreau pe cat ... citeste toata stirea