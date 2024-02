Batalionul 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia" angajeaza militari

In perioada 12 februarie - 01 martie 2024, Batalionul 22 Vanatori de Munte "CIRESOAIA", cu sediul in Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Armata Romana, nr. 33-35, deruleaza un program amplu de recrutare si selectie pentru posturile de SOLDAT GRADAT PROFESIONIST.Inscrierile candidatilor se fac la sediul batalionului.Conditii minime de inscriere:- sa detina cetatenia romana si domiciliul stabil in Romania;- varsta cuprinsa intre 18 ani, impliniti la data inceperii programului de instruire, ... citește toată știrea