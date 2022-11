Bazar in care obiectele cu poveste isi cauta stapani noi, in weekend, la Szimpla

Carti, vase, haine, jucarii si alte lucruri de care unii nu au nevoie pot deveni foarte utile pentru altii, care le vor folosi cu drag. Pe acest principiu, Pub-ul Szimpla din Sfantu Gheorghe organizeaza in zilele de sambata si duminica, 12 si 13 noiembrie, un targ de vechituri, bazar sau talcioc, unde oricine are ocazia sa vanda, sa cumpere sau chiar sa schimbe lucruri de care nu mai are nevoie, dar care inca mai sunt folositoare. Organizatorii pun la dispozitie mese pe care participantii isi ... citeste toata stirea