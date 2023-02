Bazinul de inot de la Intorsura Buzaului, din ce in ce mai aproape de inaugurare

Bazinul de inot de la Intorsura Buzaului va fi inaugurat anul acesta, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, viceprimarul orasului, Silviu Popica. Lucrarile sunt programate sa se incheie cel tarziu in luna mai."Era prevazut sa se finalizeze in prima parte a anului (prin aprilie-mai). Constructorul spune ca e in grafic. In acest an va fi inaugurat", a spus Silviu Popica.De gestionarea bazinului de inot se vor ocupa autoritatile locale, care, cel mai probabil, vor infiinta ... citeste toata stirea