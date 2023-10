Un bebelus, de doar doua luni, din judetul Covasna, se numara printre cele 37 de persoane decedate dupa ce s-au infectat cu SARS-CoV-2, potrivit celor mai recente date ale autoritatilor. Copilul suferea si de alte boli, conform Ministerului Sanatatii. In total, peste 9.700 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate saptamana trecuta.Valul de Covid-19 scade in intensitate. Cel putin arata daca ne raportam la numarul cazurilor de imbolnavire (13.165 de cazuri in saptamana 25 septembrie - 1 ... citeste toata stirea