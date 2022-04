Bebelus ucrainean, nascut la Spitalul din Sfantu Gheorghe

O femeie in varsta de 23 de ani din Ucraina, refugiata la Sfantu Gheorghe, a nascut luni la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Covasna. Tanara este la prima sarcina si primul copil."Nou-nascutul, un baietel de 53 de centimetri si aproape 3.500 de grame, s-a nascut la ora 11:09 minute. Si mama si baietelul sunt internati in continuare, raman sub supravegherea colegilor mei de la Neonatologie, respectiv Obstetrica-Ginecologie", a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, managerul SJU, ... citeste toata stirea