BEC: Vineri incepe campania electorala; de atunci se aplica regulile specifice privind actiunile de propaganda permise

Biroul Electoral Central informeaza ca vineri incepe campania electorala pentru alegerile din data de 9 iunie, subliniind ca, de la acel moment, se aplica regulile specifice in privinta actiunilor si materialelor de propaganda permise.Potrivit reglementarilor in vigoare, in campania electorala este interzisa folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ura si intoleranta, precum si a oricaror forme, mijloace, acte sau actiuni de defaimare si