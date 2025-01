Benko Arpad-Jeno, primarul din Ilieni: "Dupa 16 ani, comuna are si un viceprimar"

Benko Arpad-Jeno, primarul comunei Ilieni, ales in 2024 ca independent, considera ca cea mai mare realizare a anului trecut este faptul ca a format o echipa administrativa completa. Dupa 16 ani, comuna are din nou un viceprimar. Pe de alta parte, cel mai ambitios proiect pentru anul acesta este inceperea lucrarilor la reteaua de canalizare in toata comuna prin intermediul programului national "Anghel Saligny". Proiectul, inceput in administratia precedenta, este acum in faza de obtinere a ... citește toată știrea