Cand observi cate activitati reusesc sa faca pe parcursul zilei unele femei, te intrebi cum le ajung cele 24 de ore. Energia si pofta lor de viata sunt molipsitoare si chiar te ambitioneaza sa nu te mai plangi ca nu ai niciodata timp. O astfel de femeie, care e mereu in miscare, este si Bereczki Kinga, directoarea Fundatiei Comunitare Covasna (Haromszeki Kozossegi Alapitvany - HKA). Are trei copii si trei nepoti, iar in curand familia ei va deveni si mai mare. Pe langa activitatile de la ... citeste toata stirea