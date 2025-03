Biblioteca din Sita Buzaului - locul unde copii merg cu drag, nu din obligatie

Biblioteca din Sita Buzaului nu mai este doar un spatiu dedicat imprumutului de carti, ci a devenit un adevarat centru de activitati educative si recreative pentru copii. De doi ani, aici se organizeaza ateliere tematice si evenimente menite sa ii atraga pe cei mici spre lectura si socializare, iar in ultimul timp, numarul celor mici care ii trec pragul este din ce in ce mai mare.Organizatoarea acestor activitati a explicat ca initiativa a pornit din dorinta de a atrage mai multi copii in ... citește toată știrea