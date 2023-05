O "capsula a timpului" a fost deschisa miercuri, 17 mai, la Colegiul National "Szekely Miko" din Sfantu Gheorghe, dupa 153 de ani de cand aceasta a fost depusa in piatra de temelie a institutiei de invatamant. Informatii despre cilindrul metalic in care au fost lasate, printre altele, monede din acele vremuri, au fost descoperite de bibliotecara Csikos Julia.Cilindrul metalic a fost deschis miercuri in prezenta autoritatilor locale, dar si a istoricilor si muzeografilor din oras."Odata cu ... citeste toata stirea