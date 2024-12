Biciclist sub influenta alcoolului, ranit in urma unei cazaturi in Bretcu

Un barbat de 42 de ani, aflat sub influenta alcoolului, care circula cu bicicleta marti, 10 decembrie, pe strada Brazilor din comuna Bretcu, s-a dezechilibrat si a cazut. Acesta a primit ingrijiri medicale. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur in aerul respirat."Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc au intervenit la un incident rutier petrecut pe strada Brazilor, in localitatea Bretcu.Din verificari, ... citește toată știrea