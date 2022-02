Bilant IPJ Covasna 2021: mai putine accidente grave decat in 2020

Numarul accidentelor grave petrecute pe raza judetului Covasna a scazut anul trecut, arata un bilant prezentat luni de sefii Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna. In consecinta, si numarul de victime este mai mic.In judetul Covasna, anul trecut s-au inregistrat 54 de accidente rutiere grave, cu 24 mai putine decat in 2020. In urma acestor evenimente, 16 persoane si-au pierdut vietile (cu trei mai putine decese decat in 2020) si 42 de persoane au fost ranite grav (cu 32 mai putine ... citeste toata stirea