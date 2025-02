Bilantul accidentelor grave in judetul Covasna: 16 morti si zeci de raniti in 2024

Numarul accidentelor rutiere grave a crescut in judetul Covasna in 2024, comparativ cu anul precedent. Au fost inregistrate 45 de incidente soldate cu 16 decese si 34 de raniti grav. Pentru a combate principalele cauze ale tragediilor din trafic, politistii rutieri au organizat peste 2.400 de actiuni, au aplicat aproape 17.000 de sanctiuni si au retinut peste 1.800 de permise de conducere.Pe langa cele 16 persoane decedate si 34 ranite grav, alte 28 de persoane implicate in accidente au fost ... citește toată știrea