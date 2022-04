Binecuvantarea bucatelor de Pasti in aer liber in premiera si in Sfantu Gheorghe

Cateva sute de credinciosi catolici si protestanti au luat parte duminica, 17 aprilie a.c., la slujba de sfintire in aer liber a mancarurilor traditionale de Pasti. In ciuda ninsorii si vremii reci, Piata Libertatii din Sfantu Gheorghe s-a umplut de energia si bucuria oamenilor veniti cu speranta ca aceasta traditie, preluata din Miercurea-Ciuc, va continua si in viitor.Participantii au adus cosuri impletite in care au pus oua rosii, sunca, vin si alte preparate traditionale, acoperite cu ... citeste toata stirea