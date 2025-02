Bormasinile zgomotoase si parcarile haotice: cele mai frecvente abateri din 2024

Peste 1.500 de amenzi au fost date de Politia Locala din Sfantu Gheorghe in 2024. Valoarea totala a sanctiunilor a fost de peste 660.000 de lei. Cele mai frecvente abateri au fost legate de parcarile neregulamentare si tulburarea linistii publice, in special din cauza lucrarilor de renovare in locuinte.Anul trecut au fost 240 de reclamatii legate de zgomotul produs de renovari."Politia Locala Sfantu Gheorghe a intocmit o statistica privind sesizarile primite in anul 2024, atat prin numarul ... citește toată știrea