Buget record pentru Targu Secuiesc: aproape 120 de milioane de lei

In acest an, Targu Secuiesc ruleaza un buget record, insa o parte importanta din cele aproape 120 de milioane de lei reprezinta valoarea proiectelor in derulare sau demarate, ale caror sume nerambursabile apasa greu pe cheltuielile primariei. Conform hotararii adoptate, 40% din buget va fi alocat pentru functionare si 60% pentru dezvoltare."In ciuda aparentelor, anul acesta va fi un an financiar foarte dificil. Partea pozitiva este ca avem o multime de proiecte in curs de desfasurare sau care ... citeste toata stirea