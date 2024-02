Bugetul Consiliului Judetean pe 2024 este de peste 100 de milioane de euro

Intrunit in sedinta ordinara de joi, 15 februarie, Consiliul Judetean Covasna a adoptat bugetul pentru anul 2024, un buget fondat pe baza cooperarii dintre comunitatile si institutiile judetene. Astfel, in 2024, Judetul Covasna va avea un cadru financiar de 537 de milioane de lei, adica 107 milioane de euro."Suntem convinsi ca niciun proiect de dezvoltare nu poate sau nu ar trebui sa fie gestionat in mod izolat, motiv pentru care noi, la Consiliul Judetean Covasna, dezvoltam judetul prin ... citește toată știrea