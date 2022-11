Bunicii, cei mai blanzi si rabdatori educatori

Aproximativ 120 de bunici ai elevilor claselor 0-VII "Step by Step" de la Scoala Gimnaziala "Varadi Jozsef" din Sfantu Gheorghe au luat parte vineri, 25 noiembrie a.c., la activitati inedite organizate cu ocazia unei zile dedicate numai lor. Multe povesti si amintiri, dar mai ales bucuria si energia placuta a bunicilor si a elevilor, deopotriva, au facut ca atmosfera sa fie una magica si de neuitat.Ziua a inceput in clase, unde bunicii au participat la orele propriilor nepoti. In cadrul unor ... citeste toata stirea