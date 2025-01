Burse acordate studentilor din anii terminali, editia 2025

In ultima sedinta din 2024, Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat o noua sesiune de burse pentru studenti, masteranzi si doctoranzi in ani terminali.Pentru bursa pot aplica studentii care isi pregatesc teza de licenta, masterat sau doctorat in anul universitar in curs. Aceasta bursa se poate acorda studentilor cu domiciliul in Sfantu Gheorghe, dar si studentilor din alte localitati.Pot aplica studenti care - desi nu sunt din Sfantu Gheorghe -, se afla in faza de pregatire a tezei de ... citește toată știrea